Этот замечательный городской дом является творением архитекторов UA Lab. Семейный дом имеет площадь 387 квадратных метров.

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Жилое пространство разделено на два отдельных блока. Открытые пространства проходят через внутренние помещения, что придает дому обширности. Также это гарантирует перекрестную вентиляцию и максимальное количество дневного света.

Замечательный и уютный дизайн / Фото Archdaily

Все внутренние пространства плавно перетекают друг в друга, без строгого разделения и закрытости. Три стороны дома выходят в сад, что придает ему уюта.

Креативное минималистичное пространство / Фото Archdaily

В доме есть спальни, гостиная и несколько уютных рабочих зон. Он прекрасно подойдет для любой семьи и готов ответить на все запросы, которые мы ставим перед домом.

Украшение улицы / Фото Archdaily