Бразильська казка: вілла в Бразилії, на якій хочеться провести не лише відпустку

Бразилія приваблює туристів культурою та сонячною погодою. Як виглядає вілла, яка втілює обидва компоненти – дивіться у матеріалі.
Чарівний будинок відкритого типу площею 300 квадратних метрів є творінням GN Architecture, а дизайном інтер'єру займалася команда Maresca Interiors.
Цікаво Здоровий спосіб життя та задоволення інвесторів: у ЖК LIFE STORY встановили велопаркінг
Новий дім розташований у муніципалітеті Байя. Ділянка розташована у саду в оточенні екзотичних рослин, які є частиною заповідної зони ЮНЕСКО.
Дизайн – це поклик на природу / Фото Archdaily
Новий простір створений як продовження існуючої резиденції, де можна буде прийняти гостей та забезпечити їм комфортний відпочинок.
Чудова зона для релаксу / Фото Archdaily
Архітекторів та дизайнерів надихнув місцевий спосіб життя, в якому відсутні швидкий темп та зацикленість на технологіях.
Атмосфера цілковитою безтурботності / Фото Archdaily
Будинок покликаний створити атмосферу зв'язку з природою та "відключення" від зовнішнього світу.