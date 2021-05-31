Бразильська казка: вілла в Бразилії, на якій хочеться провести не лише відпустку

Бразилія приваблює туристів культурою та сонячною погодою. Як виглядає вілла, яка втілює обидва компоненти – дивіться у матеріалі.

Чарівний будинок відкритого типу площею 300 квадратних метрів є творінням GN Architecture, а дизайном інтер'єру займалася команда Maresca Interiors.

Цікаво Здоровий спосіб життя та задоволення інвесторів: у ЖК LIFE STORY встановили велопаркінг

Новий дім розташований у муніципалітеті Байя. Ділянка розташована у саду в оточенні екзотичних рослин, які є частиною заповідної зони ЮНЕСКО.

Дизайн – це поклик на природу / Фото Archdaily

Новий простір створений як продовження існуючої резиденції, де можна буде прийняти гостей та забезпечити їм комфортний відпочинок.

Чудова зона для релаксу / Фото Archdaily

Архітекторів та дизайнерів надихнув місцевий спосіб життя, в якому відсутні швидкий темп та зацикленість на технологіях.

Атмосфера цілковитою безтурботності / Фото Archdaily

Будинок покликаний створити атмосферу зв'язку з природою та "відключення" від зовнішнього світу.