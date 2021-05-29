Дім у Мічигані створений для молодої пари, яка переїхала у цю місцевість із Німеччини. Архітектори студії Wheeler Kearns отримали завдання спроєктувати помешкання, де було поєднано європейський традиціоналізм та американську практичність.

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В якості оздоблювального матеріалу для фасаду було обрано дерев'яний сайдинг. Під термін сайдинг підпадають облицювальні панелі, які можуть бути виконані з різних матеріалів, але для кріплення кожного з них необхідно попереднє створення опорного каркаса.

У будинку на березі озера використали ацетильований сайдинг. Цей тип дерев'яного сайдингу був обраний завдяки його довговічністі та стійкості до гниття.

Чарівний проєкт / Фото Сontemporist

Також тут використали покрівлю з кедрової черепиці. Серед інших елементів фасаду – стіни зі скла від підлоги до стелі, чорні віконні рами та пергола, яка забезпечує затінене місце для кухні та їдальні біля басейну.



Чудовий дім / Фото Сontemporist

Інтер'єр будинку включає дерев'яні стелі та підлогу із білого дуба. Це чудове місце для сімейного життя.