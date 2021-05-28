Місто Сан-Бернардіно славиться своїм рельєфом та неймовірними пейзажами, насолоду за якими дарує нерівний ландшафт.

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Отримавши замовлення на проєкт, архітектори вирішили використати лінію горизонту максимально ефективно.

Нерівність дозволила легко збудувати басейн / Фото Archdaily

Будинок розділили на два горизонтальні рівні, загалом будівлю формують 9 блоків. Усі модулі можна модифікувати.

Простота дизайну надає дому вишуканості / Фото Archdaily

Завдяки легким конструкціям стін господарі можуть час від часу змінювати функціонал просторів, що робить будинок дуже гнучким до потреб мешканців.

Функціональність просторів / Фото Archdaily

Будинок майже повністю створений з бетону, втручання в існуючий ландшафт було мінімальне. Це дозволило зберегти чудовий навколишній простір недоторканним.

Зустріч світанку / Фото Archdaily