Місто Сан-Бернардіно славиться своїм рельєфом та неймовірними пейзажами, насолоду за якими дарує нерівний ландшафт.
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Отримавши замовлення на проєкт, архітектори вирішили використати лінію горизонту максимально ефективно.
Нерівність дозволила легко збудувати басейн / Фото Archdaily
Будинок розділили на два горизонтальні рівні, загалом будівлю формують 9 блоків. Усі модулі можна модифікувати.
Простота дизайну надає дому вишуканості / Фото Archdaily
Завдяки легким конструкціям стін господарі можуть час від часу змінювати функціонал просторів, що робить будинок дуже гнучким до потреб мешканців.
Функціональність просторів / Фото Archdaily
Будинок майже повністю створений з бетону, втручання в існуючий ландшафт було мінімальне. Це дозволило зберегти чудовий навколишній простір недоторканним.
Зустріч світанку / Фото Archdaily