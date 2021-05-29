Будинок-лего: неймовірний житловий комплекс, зведений із модулів

На півдні Лондона зводять одну із найвищих у світі модульних систем житла. Житлова схема матиме висоту 135 метрів і геометричний фасад.

На півдні Лондона у районі Кройдон студія HTA Design завершила схему житлового будівництва у двох баштах. Коплекс, названий "Десять градусів", матиме висоту 135 метрів та дві вежі на 38 та 44 поверхи.

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У комплексі також планують розмістити картинну галерею та кафе.



Чудове розташування / Фото Dezeen

Вражаючий комплекс стане обличчям нового культурного кварталу. "Десять градусів" включає майже 1500 модулів і був побудований у співпраці з Vision Modular Systems і Tide Construction, які виготовили модульні системи за межами будівельного майданчика.



Неймовірний комплекс / Фото Dezeen

"Будинки фабричного виробництва енергоефективніші, ніж традиційні будівлі", – заявив керівник HTA Саймон Бейліс.

Шикарний проєкт / Фото Dezeen

Завдяки використанню модульних методів виробництва та будівництва за межами майданчика студія змогла зменшити типові викиди вуглецю на 40 відсотків.