На юге Лондона в районе Кройдон студия HTA Design завершила схему жилищного строительства в двух башнях. Коплекс, названный "Десять градусов", будет высоту 135 метров и две башни на 38 и 44 этажа.

Читайте также LEV Development открывает новый офис в Киеве

В комплексе также планируется разместить картинную галерею и кафе.



Прекрасное расположение / Фото Dezeen

Впечатляющий комплекс станет лицом нового культурного квартала. "Десять градусов" включает около 1500 модулей и был построен в сотрудничестве с Vision Modular Systems и Tide Construction, которые изготовили модульные системы за пределами строительной площадки.



Невероятный комплекс / Фото Dezeen

"Дома фабричного производства энергоэффективные, чем традиционные здания", – заявил руководитель HTA Саймон Бейлис.

Шикарный проект / Фото Dezeen

Благодаря использованию модульных методов производства и строительства за пределами площадки студия смогла уменьшить типичные выбросы углерода на 40 процентов.