Чиказький стиль у Києві: як обрати житло, яке викликатиме захват

Обираючи власну квартиру, кожен з нас звертає увагу на дизайн дому та фасад, адже саме вони кожного разу зустрічатимуть нас при поверненні додому. Про житловий комплекс LIFE STORY, який може похизуватися не лише розташуванням, а й фасадом легендарної чиказької школи – читайте у нашому матеріалі.

Вишуканий та продуманий до найменших деталей житловий комплекс LIFE STORY – це концепція дизайнерських рішень та інноваційного будівництва. Екологічність, дизайнерський підхід та стильні деталі створюють концептуальне житло поруч із парком Феофанія.

Читайте також Підвищена приватність та фантастичні краєвиди: переваги представницьких поверхів ЖК LIFE STORY

Компанія LEV Development завжди дбає за комфорт своїх клієнтів не тільки у плані функціональних зручностей, а й естетичного задоволення. Саме для виразності та виокремлення нового житлового комплексу з навколишнього середовища відбулися дизайнерські зміни у фасаді будівлі.

Для фантастичного враження від вигляду ЖК LIFE STORY був обраний стиль чиказької архітектурно-дизайнерської школи.

Чиказька архітектурна школа – мистецький напрям, головною тезою якого є «форма слідує функції». Головні ознаки – раціональність та одночасно прихильність до декоративних елементів. Саме цей дизайнерський напрям сформував органічну архітектуру.

ЖК LIFE STORY – це комплекс, у якому цінується новаторство та прогресивні рішення. Новий стиль фасаду покликаний підкреслити ці переваги комплексу від LEV Development. Перед початком робіт був проведений аналіз забудов району. Дослідження показало, що тут немає виразних архітектурних акцентів, тому компанія LEV Development обрала таке рішення доповнення та розвитку цієї місцевості. Новий житловий комплекс стане окрасою району та чудово поєднається із природним ландшафтом.

ЖК LIFE STORY складається з двох секцій та матиме 16 поверхів. Чудовий фасад буде прикрашати продумане художнє освітлення будинку. Немає кращого декору за стильно підібране та художньо оформлене освітлення вашого дому. Дах будинків також наповнений приємним освітленням, тут можна буде залюбки спостерігати за нічним містом, а зранку насолодитися заняттям йогою.

Дизайн та архітектурні рішення у ЖК LIFE STORY – це шикарний образ, який буде стильним, елегантним та актуальним завжди. Компанія LEV Development створила всі умови для комфортного, якісного життя кожного, хто цінує архітектурну красу та практичний досвід, вміє насолоджуватися не лише функціональними перевагами, а й потребує естетичного задоволення.

Концептуальне та красиве житло поблизу неймовірного парку Феофанія – це комплексне помешкання із дизайнерським підходом, продуманою інфраструктурою із безліччю зелених зон. ЖК LIFE STORY буде чудовим острівцем спокою, який не захочеться покидати надовго. Це місце, де хочеться жити та крокувати до нових життєвих звершень.

Дізнатися більше про переваги та ціни на квартири у ЖК LIFE STORY можна на сайті LEV Development та у відділі продажу:

вул.Метрологічна, 13 (поруч з будівництвом);

за телефоном +38 044 499 88 40.

Головний офіс: