Выбирая собственную квартиру, каждый из нас обращает внимание на дизайн дома и фасад, ведь именно они каждый раз будут встречать нас при возвращении домой. О жилом комплексе LIFE STORY, который может похвастаться не только расположением, но и фасадом легендарной чикагской школы – читайте в нашем материале.

Изысканный и продуманный до мельчайших деталей жилой комплекс LIFE STORY – это концепция дизайнерских решений и инновационного строительства. Экологичность, дизайнерский подход и стильные детали создают концептуальное жилье рядом с парком Феофания.

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Компания LEV Development всегда заботится о комфорте своих клиентов не только в плане функциональных удобств, но и эстетического удовольствия. Именно для выразительности и выделения нового жилого комплекса из окружающей среды произошли дизайнерские изменения в фасаде здания.

Для фантастического впечатления от вида ЖК LIFE STORY был избран стиль чикагской архитектурно-дизайнерской школы.

Чикагская архитектурная школа – художественное направление , главным тезисом которого является " форма следует функции". Главные признаки – рациональность и одновременно приверженность декоративных элементов. Именно этот дизайнерское направление сформировало органическую архитектуру.

ЖК LIFE STORY – это комплекс, в котором ценится новаторство и прогрессивные решения. Новый стиль фасада призван подчеркнуть эти преимущества комплекса от LEV Development. Перед началом работ был проведен анализ застройки района. Исследование показало, что здесь нет внятных архитектурных акцентов, поэтому компания LEV Development выбрала такое решение дополнения и развития этой местности. Новый жилой комплекс станет украшением района и прекрасно сочетается с природным ландшафтом.

ЖК LIFE STORY состоит из двух секций и будет иметь 16 этажей. Замечательный фасад будет украшать продуманное художественное освещение дома. Нет лучшего декора, чем стильно подобранное и художественно оформленное освещение вашего дома. Крыша домов также наполнена приятным освещением, здесь можно будет охотно наблюдать за ночным городом, а утром насладиться занятием йогой.

Дизайн и архитектурные решения в ЖК LIFE STORY – это шикарный образ, который будет стильным, элегантным и актуальным всегда. Компания LEV Development создала все условия для комфортной, качественной жизни каждого, кто ценит архитектурную красоту и практический опыт, умеет наслаждаться не только функциональными преимуществами, но и требует эстетического удовольствия.

Концептуальное и красивое жилье вблизи невероятного парка Феофания – это комплексное жилье с дизайнерским подходом, продуманной инфраструктурой с множеством зеленых зон. ЖК LIFE STORY будет замечательным островком покоя, который не захочется покидать надолго. Это место, где хочется жить и шагать к новым жизненным свершениям.

Узнать больше о преимуществах и цены на квартиры в ЖК LIFE STORY можно на сайте LEV Development и в отделе продаж:

ул. Метрологичная , 13 ( рядом со строительством );

по телефону +38 044 499 88 40 .

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