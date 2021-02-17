Дім багатенького Річі: історія та фото найбільшої приватної садиби США

Фільм з участю відомого актора Маколея Калкіна вийшов у 1994 році й полонив серця багатьох тінейджерів. Багатенький хлопчик, який має все, про що може мріяти, включно із шикарним будинком, у якому проживає зі своєю сім'єю. Заглянемо всередину садиби Білтмор, яка є найбільшим будинком у США.

Садиба Білтмор залишається відкритою для громадськості як історична пам'ятка, в ній більше ніхто не живе. Маєток має понад чотири гектари загальної площі, розкинутої на 250 кімнат. Ця неймовірна нерухомість збудована Джорджем Вашингтоном Вандербільтом II – відомим колекціонером творів мистецтв.

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Дім зведений за проєктом відомого архітектора Річарда Ханта, який використав французькі замки Відродження як взірець натхнення. Для будівництва такої неймовірної величі побудували окрему деревообробну фабрику та цегляну піч, що виробляла 32 тисячі цеглин у день. Для будівництва головного будинку знадобилося 1000 робітників та 60 каменярів.

Плакат із маєтком / Фото Fancy pants homes

Садиба має 250 кімнат, які розподілені на чотири поверхи. Серед них 35 спалень, 43 ванні кімнати та 65 камінів.

Найбільший будинок Америки / Фото Fancy pants homes

У маєтку є дивовижна бібліотека, що складається з 10 тисяч томів, багато з яких позолочені та обшиті шкірою. Також тут є банкетний зал із 20-метровою стелею.

Всередині величного маєтку / Фото Fancy pants homes

До послуг любителів неспішних прогулянок тут є чудовий Зимовий сад, який не може залишити байдужим, особливо поціновувачів "доглянутої природи".

Сади Білтмора / Фото Fancy pants homes

Внизу в підвалі розташований критий басейн із підігрівом, боулінг та спортзал. Підвал, найбільший за площею у США, виступає у ролі сервісного центру.