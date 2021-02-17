Фильм с участием известного актера Маколея Калкина вышел в 1994 году и пленил сердца многих тинейджеров. Богатенький мальчик, который имеет все, о чем может мечтать, включая шикарный дом, в котором проживает со своей семьей. Заглянем внутрь усадьбы Билтмор, которая является одним из самых известных зданий США.

Усадьба Билтмор остается открытой для общественности как исторический памятник, в ней больше никто не живет. Имение имеет более четырех гектаров общей площади, раскинутой на 250 комнат. Эта невероятная недвижимость построена Джорджем Вашингтоном Вандербильтом II – известным коллекционером произведений искусств.

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Дом возведен по проекту известного архитектора Ричарда Ханта, который использовал французские замки Возрождения как образец вдохновения. Для строительства такого невероятного величия построили отдельную деревообрабатывающую фабрику и кирпичную печь, производившую 32 тысячи кирпичей в день. Для строительства главного здания понадобилось 1000 рабочих и 60 каменщиков.

Плакат с имением / Фото Fancy pants homes

Усадьба имеет 250 комнат, которые разделены на четыре этажа. Среди них 35 спален, 43 ванных комнаты и 65 каминов.

Самый большой дом Америки / Фото Fancy pants homes

В имении есть удивительная библиотека, состоящая из 10 тысяч томов, многие из которых позолоченные и обшиты кожей. Также здесь есть банкетный зал с 20-метровым потолком.

Внутри величественного поместья / Фото Fancy pants homes

К услугам любителей неспешных прогулок здесь есть замечательный Зимний сад, который не может оставить равнодушным, особенно ценителей "ухоженной природы".

Сады Билтмора / Фото Fancy pants homes

Внизу в подвале расположен крытый бассейн с подогревом, боулинг и спортзал. Подвал, самый большой по площади в США, выступает в роли сервисного центра.