Дом богатого Ричи: история и фото самой большой частной усадьбы США
Фильм с участием известного актера Маколея Калкина вышел в 1994 году и пленил сердца многих тинейджеров. Богатенький мальчик, который имеет все, о чем может мечтать, включая шикарный дом, в котором проживает со своей семьей. Заглянем внутрь усадьбы Билтмор, которая является одним из самых известных зданий США.
Источник:Fancy pants homes
Усадьба Билтмор остается открытой для общественности как исторический памятник, в ней больше никто не живет. Имение имеет более четырех гектаров общей площади, раскинутой на 250 комнат. Эта невероятная недвижимость построена Джорджем Вашингтоном Вандербильтом II – известным коллекционером произведений искусств.
Похоже Неземной пейзаж и ощущение абсолютного пространства: прекрасная вилла на греческом побережье
Дом возведен по проекту известного архитектора Ричарда Ханта, который использовал французские замки Возрождения как образец вдохновения. Для строительства такого невероятного величия построили отдельную деревообрабатывающую фабрику и кирпичную печь, производившую 32 тысячи кирпичей в день. Для строительства главного здания понадобилось 1000 рабочих и 60 каменщиков.
Плакат с имением / Фото Fancy pants homes
Усадьба имеет 250 комнат, которые разделены на четыре этажа. Среди них 35 спален, 43 ванных комнаты и 65 каминов.
Самый большой дом Америки / Фото Fancy pants homes
В имении есть удивительная библиотека, состоящая из 10 тысяч томов, многие из которых позолоченные и обшиты кожей. Также здесь есть банкетный зал с 20-метровым потолком.
Внутри величественного поместья / Фото Fancy pants homes
К услугам любителей неспешных прогулок здесь есть замечательный Зимний сад, который не может оставить равнодушным, особенно ценителей "ухоженной природы".
Сады Билтмора / Фото Fancy pants homes
Внизу в подвале расположен крытый бассейн с подогревом, боулинг и спортзал. Подвал, самый большой по площади в США, выступает в роли сервисного центра.
Поделиться новостью
-
Удобная инфраструктура и парк: стартуют продажи квартир в ЖК "LIFE STORY" – детали и скидки3 ноября 2020 , 17:14
-
Красочный островной рай: новый курорт мечты на берегу Красного моря в Саудовской Аравии – фото12 февраля , 21:01
-
Среди рисовых полей и зелени: в Мумбаи построили уникальный храм в форме яйца – фото12 февраля , 12:47