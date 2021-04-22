Дім графа Дракули: в Алабамі продається будинок зі спальнею, яка має вигляд труни

Джерело:Metro
Дивовижна нерухомість розташована в Хантсвіллі, що у штаті Алабама. Будинок вражає своїм дизайном, а найбільше збиває з пантелику спальня, яка нагадує домовину.
Розкішний будинок має чотири спальні та п’ять ванних кімнат. У списку нерухомості також зазначається, що у володінні є чарівне бунгало.
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Будинок став вірусним завдяки незвичній спальні та особливому оформленню.
Славнозвісна спальня обшита дерев’яними панелями та має високе ліжко із незвичним узголів'ям, яке займає значну частину простору. Коричневий килим та штори доповнюють дивну атмосферу.
Незвична спальня / Фото Metro
Після оприлюднення оголошення на різноманітних рієлторських сайтах, публікація стала вірусною серед користувачів соціальних мереж. У Twitter користувачі відверто висловлювали своє здивування щодо вигляду кімнати та порівнювали її зі скринькою або труною.
Затишний маленький дворик / Фото Metro
Також тут є внутрішній дворик з невеликим басейном та розважальною зоною на відкритому повітрі.
Нерухомість продається за понад 1 мільйон доларів.
Більше фото унікального будинку: