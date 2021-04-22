Дім графа Дракули: в Алабамі продається будинок зі спальнею, яка має вигляд труни

Дивовижна нерухомість розташована в Хантсвіллі, що у штаті Алабама. Будинок вражає своїм дизайном, а найбільше збиває з пантелику спальня, яка нагадує домовину.

Розкішний будинок має чотири спальні та п’ять ванних кімнат. У списку нерухомості також зазначається, що у володінні є чарівне бунгало.

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Будинок став вірусним завдяки незвичній спальні та особливому оформленню.

Чарівний дворик / Фото Metro

Славнозвісна спальня обшита дерев’яними панелями та має високе ліжко із незвичним узголів'ям, яке займає значну частину простору. Коричневий килим та штори доповнюють дивну атмосферу.



Незвична спальня / Фото Metro

Після оприлюднення оголошення на різноманітних рієлторських сайтах, публікація стала вірусною серед користувачів соціальних мереж. У Twitter користувачі відверто висловлювали своє здивування щодо вигляду кімнати та порівнювали її зі скринькою або труною.

Затишний маленький дворик / Фото Metro

Також тут є внутрішній дворик з невеликим басейном та розважальною зоною на відкритому повітрі.

Нерухомість продається за понад 1 мільйон доларів.

Більше фото унікального будинку: