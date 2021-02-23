Дім мрії біля води та із зеленим дахом: у Монтані збудували унікальний дім– фото

Східне узбережжя озера Флетхед – одне із найбільш мальовничих місць Північної Америки. Саме у цьому фантастичному місці і розташований милий будиночок із трав'яним покривом.

Елітна нерухомість із динамічним лісовим покриттям розташована на ділянці із прекрасною природою площею 17 акрів.

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У декоруванні дому використано природні місцеві матеріали: річковий камінь та дерево.

Прекрасна місцина / Фото JamesEdition

Фасад будинку прикрашений річковим каменем, внутрішній двір наповнений красиво розташованою деревиною. Взимку нею обігрівають дім, а в інші пори року це просто чудова окраса будинку.

Декорований дворик / Фото JamesEdition

Мальовничий маєток складається із кількох споруд: головного дому на п'ять спалень, гостьового будиночка на дереві та кабіни на березі.

Відкрита вітальня / Фото JamesEdition

У будинку є власний пляж та док-станція на три човни. Цей комплекс можна придбати за 17,5 мільйонів доларів.