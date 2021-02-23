Восточное побережье озера Флэтхед – один из самых живописных мест Северной Америки. Именно в этом фантастическом месте и расположен милый домик с травяным покровом.

Элитная недвижимость с динамическим лесным покрытием расположена на участке с прекрасной природой площадью 17 акров.

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В декорировании дома использованы природные местные материалы: речной камень и дерево.

Прекрасная местность / Фото JamesEdition

Фасад дома украшен речным камнем, внутренний двор наполнен красиво расположенной древесиной. Зимой она обогревает дом, а в остальное время года это просто прекрасное украшение дома.

Декорированный дворик / Фото JamesEdition

Живописное поместье состоит из нескольких сооружений: главного дома на пять спален, гостевого домика на дереве и кабины на берегу.

Открытая гостиная / Фото JamesEdition

В доме есть собственный пляж и док-станция на три лодки. Этот комплекс можно приобрести за 17,5 миллионов долларов.