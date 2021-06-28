Дивовижна геометрія з видом на океан: як виглядає будинок в Чилі, що збудований на скелі

Будинок біля океану час від часу лоскоче уяву кожного з нас. Тим паче, що збудувати його можна на будь-якій локації. Це довели чилійські архітектори з Estudio Dikenstein.

Panal House – це затишний будинок, який зведений поруч з Тихим океаном на висоті 90 метрів.

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Дім з неймовірним видом на околиці має площу 120 квадратних метрів. Архітекторам довелося знайти спосіб збудувати стійкий дім на пагорбі з нахилом у 55 градусів.

Вид на околиці просто вражає / Фото Archdaily

Основу будинку склав бетон, над якими потім виросла конструкція з металу та дерева. Вдале поєднання матеріалів дозволило створити дуже витончений простір.

Зустріч ранку мрії / Фото Archdaily

Будинок складається з двох рівнів, які поєднані під різним кутом, що забезпечило неймовірну геометрію будинку. На верхньому рівні розташовані вітальня та кухня, він передбачений для веселого дозвілля та прийому гостей. Спальня та інші приватні кімнати – на нижньому рівні.

Дивіться більше фото будинку, який є втіленням мрії у реальність: