Хол як особливий простір мешканців

Хол – це важлива частина житлового комплексу, тому його дизайн інтер’єру не може існувати поза рамками архітектури будівлі.

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Оскільки фасад ЖК OBRIY 3 завдяки чітким лініям та виступам балконів може похизуватися графічністю та динамікою, то й дизайн холів жодним чином не може бути нудним, строгим та типовим.

Лаконічність матеріалів та кольорів при динаміці ліній та площин – особливість цього простору ЖК OBRIY 3. Гра з освітленням всіх ключових зон стане важливим акцентом холу.

Дерев’яні панелі додають холу відчуття домашнього затишку, а дзеркала розширюють простір. Лише відкривши двері у під’їзд, кожен відчує, що опинився вдома.

Природа – важливий елемент сучасних просторів. Зелені рослини в кашпо гарантують відчуття єднання з природою ще до виходу на вулицю.

Компанія LEV Development потурбувалася, щоб хол ЖК OBRIY 3 став не звичайним прохідним місцем, а простором, в якому хочеться зупинитися, посидіти та поговорити із сусідами. Лаунж-зона з кріслами та журнальним столиком сприятиме теплим добросусідським стосункам.

Про ЖК OBRIY 3

Концептуальний проєкт на Малоголосківській – це насамперед сучасний стиль та продумана спортивна і дитяча інфраструктура.

ЖК OBRIY 3 – це простір жителів, а не автомобілів, місце яких – на підземному паркінгу. Унікальний прибудинковий простір з ландшафтним дизайном дарує досвід спілкування та розваг як для дорослих, так і для дітей.

Вишуканий фасад з відкритими балконами приємно милуватиме око мешканців, коли ті повертатимуться додому. 4 квартири на поверсі – це рішення, що додасть зручності та активізує тепле спілкування з сусідами.

Дізнатися більше про ЖК OBRIY 3 та ціни на квартири можна на сайті LEV Development або у відділах продажу: