Дивовижний відпочинок у пустелі: казковий готель у піщаній дюні Саудівської Аравії

Велику частину території королівства Саудівська Аравія займають пустелі. Саме тут планують звести новий готель, який матиме унікальні деталі та форми. Розроблений в рамках першого етапу проєкту "Червоне море", готель "Південні дюни" повинен бути відкритий у 2022 році. Творці оголошують новітній проєкт як "найамбітніший розвиток туризму у світі".

Закрита та консервативна Саудівська Аравія розпочала програму вдосконалення та розвитку туризму. В країні ведеться масштабне будівництво нових комплексів, як на віддалених островах, так і серед однієї із найбільших пустель країни.

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Архітектурна студія Foster+Partners презентувала новий проєкт під назвою Southern Dunes – це готель в піщаних дюнах Саудівській Аравії. Комплекс розроблений в рамках програми Червоного моря – спеціально створений проєкт з розвитку туристичного бізнесу на західному узбережжі країни.

Споруди будуть зведені із легких та простих матеріалів / Фото Dezeen

Готель Southern Dunes буде містити 40 вілл з асиметричною дерев’яною покрівлею. Компанія Foster+Partners спроєктувала будівництво готелю з використанням матеріалів, які підходять для пустелі.

Готель оточений пустельним ландшафтом / Фото Dezeen

Туристичний комплекс побудований приблизно за 100 кілометрів на північний схід від міста Умлудж, пляжного містечка на узбережжі Червоного моря Саудівської Аравії. В будівництві планують мінімізувати використання матеріалів з високою тепловою масою, такі як камінь або бетон.

Споруди із дерев'яними рамами увінчаними тканиною / Фото Dezeen

Поряд з гостьовими віллами також планують розташувати приймальні, спа-центр, великий басейн та кілька ресторанів. В рамках проєкту запланована будівля для персоналу на 700 співробітників.

Архітектурна студія має намір виготовляти елементи за межами майданчика, щоб пришвидшити процес будівництва.