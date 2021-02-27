Большую часть территории королевства Саудовская Аравия занимают пустыни. Именно здесь планируют построить новый отель, который будет иметь уникальные детали и формы. Разработан в рамках первого этапа проекта "Красное море", гостиница "Южные дюны" должна быть открыта в 2022 году. Создатели объявляют проект как "самое амбициозное развитие туризма в мире".

Закрытая и консервативная Саудовская Аравия начала программу совершенствования и развития туризма. В стране ведется масштабное строительство новых комплексов, как на отдаленных островах, так и среди одной из крупнейших пустынь страны.

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Архитектурная студия Foster+Partners представила новый проект под названием Southern Dunes – это отель в песчаных дюнах Саудовской Аравии. Комплекс разработан в рамках программы Красного моря – это специально созданный проект по развитию туристического бизнеса на западном побережье страны.

Сооружения будут возведены из легких и простых материалов / Фото Dezeen

Отель Southern Dunes будет содержать 40 вилл с асимметричной деревянной кровлей. Компания Foster+Partners спроектировала строительство гостиницы с использованием материалов, которые подходят для пустыни.

Отель окружен пустынным ландшафтом / Фото Dezeen

Туристический комплекс построен примерно в 100 километрах к северо-востоку от города Умлудж, пляжного городка на побережье Красного моря Саудовской Аравии. В строительстве планируют минимизировать использование материалов с высокой тепловой массой, такие как камень или бетон.

Сооружения с деревянными рамами увенчаны тканью / Фото Dezeen

Наряду с гостевыми виллами также планируют расположить приемной, спа-центр, большой бассейн и несколько ресторанов.

В рамках проекта запланировано здание для персонала на 700 сотрудников. Архитектурная студия намерена производить элементы за пределами площадки, чтобы ускорить процесс строительства.