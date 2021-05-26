Проєкт нового місця для корпоративного навчання у місці Шаосін є творінням фірми LYCS Architecture.
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Бізнес-школа KINCANG розташована у надзвичайно мальовничій місцині поблизу річки. Нова будівля максимально використовує екстер'єр та взаємодіє з ландшафтом.
Традиційний зовнішній вигляд / Фото Archdaily
Озеро Цзянь, яке розташоване поблизу, дозволяє робити корисні перерви від навчання, як-от прогулянка на човнах або неквапливі роздуми біля води.
Природа є одним із головних мотивів будівлі / Фото Archdaily
Віддаленість школи від шумних районів міста дозволяє зосередити увагу працівників на вдосконаленні своїх знань та навиків.
Неймовірне місце / Фото Archdaily
Загальна площа будинку становить 1625 квадрнатних метрів. Тут є навчальні класи, кімнати для переговорів, бібліотека та усі необхідні приміщення для комфортного та ефективного навчання.
Чудове місце для вдосконалення / Фото Archdaily