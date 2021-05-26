Досконала строгість: у Китаї з'явилася нова бізнес-школа

Школи бізнесу – це особливі архітектурні об'єкти, які повинні відповідати безлічі вимог. Яке рішення знайшли у Китаї – детальніше у матеріалі.

Проєкт нового місця для корпоративного навчання у місці Шаосін є творінням фірми LYCS Architecture.

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Бізнес-школа KINCANG розташована у надзвичайно мальовничій місцині поблизу річки. Нова будівля максимально використовує екстер'єр та взаємодіє з ландшафтом.

Традиційний зовнішній вигляд / Фото Archdaily

Озеро Цзянь, яке розташоване поблизу, дозволяє робити корисні перерви від навчання, як-от прогулянка на човнах або неквапливі роздуми біля води.

Природа є одним із головних мотивів будівлі / Фото Archdaily

Віддаленість школи від шумних районів міста дозволяє зосередити увагу працівників на вдосконаленні своїх знань та навиків.

Неймовірне місце / Фото Archdaily

Загальна площа будинку становить 1625 квадрнатних метрів. Тут є навчальні класи, кімнати для переговорів, бібліотека та усі необхідні приміщення для комфортного та ефективного навчання.

Чудове місце для вдосконалення / Фото Archdaily