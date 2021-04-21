Енергетичний виклик в Гельсінкі: проєкт унікальних термальних островів

Проєкт, який отримав назву "Гаряче серце", має на меті створити термальні острови, які стануть осередком для тропічних лісів та екосистем з усього світу. Він базуватиметься на архіпелазі басейнів, що зберігають тепло та буде служити центром для рекреаційних заходів.

Інноваційна компанія CRA-Carlo Ratti Associati створила проєкт островів для Гельсінкського енергетичного виклику. Новітні зелені оазиси забезпечать додатковий громадський простір та створять унікальну пам’ятку для холодної столиці Фінляндії.

Читайте також Інженерна гордість: у Саудівській Аравії зводять найбільшу у світі сонячну електростанцію

Розташований біля узбережжя Гельсінкі інфраструктурний об'єкт буде найбільшим за своєю специфікою.

Унікальний проєкт / Фото Аrchdaily

Кожен із 10 циліндричних басейнів буде функціонувати як гігантська теплова батарея. Негативно відновлювана енергія перетворюється на тепло, зберігається в резервуарах і відводиться в міські канали розподілу тепла.

Ідея полягає у використанні гігантських теплових батарей для накопичення енергії. Цю модель також можна буде застосовувати до багатьох прибережних міст із подібним кліматом.



Неймовірний простір майбутнього / Фото Аrchdaily

Гаряче серце було розроблено в рамках Гельсінського енергетичного виклику, організованого муніципалітетом Гельсінкі. Проєкт створено для прискорення переходу вуглецевої нейтральності в опаленні до 2030 року.

Проєкт перебуває на фазі генерального планування, його втілять у життя до 2028 року.