Функціонал та комфорт: як перетворити занедбане горище на затишні апартаменти

Маленьке гельсіньське горище перетворили у комфортну та затишну квартиру. Як організувати мінімальний простір у чудовий дім – читайте у матеріалі.

Квартира-студія має площу у 41 квадратний метр. Фінський дизайнер інтер'єру побачив потенціал у цьому обмеженому просторі. Тут провели ремонт та облаштували комірки для зберігання речей.

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Будинок, у якому знаходяться апартаменти, датується 1911 роком та розташований у центрі Гельсінкі. Тут буде проживати жінка із своєю чотирорічною дочкою.

Красиві апартаменти / Фото Vtwonen

Невеликий лофт має розумне планування. Висота стелі складає три метри. Для того, щоб все розмістити, у апартаментах змінили планування: у зал перенесли кухню, а на місті кухні облаштували спальню.



Неймовірний дизайн / Фото Vtwonen

Всі поверхні меблів у квартирі гладкі та пофарбовані у світло-сірий колір. У оновленій вітальні знаходився альков – саме тут розташували спальне місце для дитини.