Дизайнерська студія Dupont Blouin нещодавно оновила інтер'єр будинку в Монреалі. Унікальним елементом дизайну, є барвиста тераццова плита. Вона вистелена на всіх поверхах та додає простору радісного та пустотливого характеру.
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Оновлений дім – це сучасний та просторий триплекс.
Вишуканий простір / Фото Сontemporist
Підлоги з тераццо можна знайти в різних кімнатах, таких як кухня, їдальня, вітальня, головна спальня та ванна кімната. Підлогове покриття доповнюють різноманітні деталі.
Неймовірні деталі / Фото Сontemporist
Центр будинку "одягнений" у волоський горіх та з'єднує різні рівні споруди. Тут розміщуються сходи та невелика вбиральня. U-подібна кухня має вишукано вигнуту стільницю з відповідними верхніми полицями, які відкриті для легкого доступу.
Неймовірний дизайн / Фото Сontemporist
У будинку також є підвал із телевізійною кімнатою, ігровою кімнатою та дитячою спальнею.