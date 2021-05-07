Функціональність та естетика: як мають виглядати автобусні вокзали

Автобусні вокзали не завжди дарують пасажирам максимально позитивний досвід. У Чехії побудували простір, в якому важко знайти недоліки.

Новим автовокзалом може похизуватися чеське місто Брно. Проєкт реконструкції вокзалу розпочався ще 10 років тому.

До речі Екологія майбутнього: живий хмарочос львівських архітекторів підкорив міжнародний конкурс

Архітектори хотіли врахувати як і зручність транспортного вузла, так і позитивний досвід пасажирів, яким потрібно чекати на свій автобус.

Сучасний критий транспортний простір / Фото Archdaily

Затишні місця для пасажирів контрастують із бруталістичною архітектурою будівлі, яку дизайнери хотіли максимально зберегти. Щодня вокзал готовий пропустити через себе понад 17 тисяч пасажирів.

Комфортні зони очікування / Фото Archdaily

Вокзал "Звонарка" створений для того, щоб забезпечити транспорт зручною зоною стоянки та посадки, а пасажирів – місцями для очікування, в яких час пролетить непомітно.