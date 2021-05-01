Функціональний затишок: як виглядатимуть воркспейси після пандемії

COVID-19 вніс багато змін у кожну сферу нашого життя, а особливо – у роботу. Звичні офіси потроху будуть відходити у минуле, а компаніям варто подбати про відповідність концептам майбутнього.

Компанії публікують звіти, як зекономили на офісах впродовж пандемії, а працівники задумуються над тим, чи потрібно проводити третину свого життя в офісі, який також потребує часу на дорогу.

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Але повністю відмовитися від командної роботи важко, адже саме активна взаємодія дає найкращий результат.

"Домашня" атмосфера / Фото Archdaily

Відтак, компаніям потрібно створити простір, який буде максимально пристосований як для індивідуальної, так і для групової роботи.

Функціональне зонування / Фото Archdaily

Нові простори для роботи мають відрізнятися неформальністю, а дизайн має знижувати рівень стресу та викликати позитивні емоції.

Неформальний дизайн / Фото Archdaily

Незалежність – це головне відчуття, яке не має покидати кожного, хто працює в такому просторі.

Офіс майбутнього / Фото Archdaily

Пандемія змінила звичний плин життя, і навряд чи все повернеться до звичного режиму. Нові робочі простори мають бути максимально зосереджені на людях та їх відчутті задоволення.