Футуристичний модернізм: нова знакова вежа у Стамбулі

Нещодавно було оприлюднено нові образи телевізійної та радіовежі у Стамбулі. Нова споруда має вражаючу висоту та виключний дизайн.

Архітектурна фірма Melike Altınışık оприлюднила детальну інформацію про стамбульську футуристичну вежу. Будівля матиме 369 метрів висоти. Очікується, що вона відкриє свої двері для загального користування наприкінці весни 2021 року.

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Робота над комунікаційною вежею триває з 2015 року.

Прекрасна споруда / Фото Аchdaily

У рамках проєкту буде розміщений двоповерховий ресторан з казковим видом на околиці Стамбула, а також кафе, виставка та медіа-зони всередині вхідного подіуму.



Вид на вежу / Фото Аchdaily

Вежа виглядає надзвичайно та органічно взаємодіє із навколишньою природою та оточуючими будівлями.