Недавно были обнародованы новые образы телевизионной и радиовышки в Стамбуле. Новое сооружение имеет впечатляющую высоту и исключительный дизайн.

Архитектурная фирма Melike Altınışık обнародовала подробную информацию о стамбульской футуристической башне. Здание будет иметь 369 метров высоты. Ожидается, что оно откроет свои двери для общего пользования в конце весны 2021 года.

Читайте также Уникальная роскошь: как выглядит новый шикарный магазин Louis Vuitton

Работа над коммуникационной башней продолжается с 2015 года.

Великолепное сооружение / Фото Аchdaily

В рамках проекта будет размещен двухэтажный ресторан со сказочным видом на окрестности Стамбула, а также кафе, выставка и медиа-зоны внутри входного подиума.



Вид на башню / Фото Аchdaily

Башня выглядит великолепно и органично взаимодействует с окружающей природой и зданиями.