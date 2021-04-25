Гігантські масштаби: як виглядатиме торговий центр в Каїрі за 129 мільйонів доларів

Генеральний директор єгипетської компанії Al-Futtaim Malls Group Тимоті Ернст оприлюднив плани розширення торгового центру Cairo Festival City Mall. Компанія збирається інвестувати 2 мільярди єгипетських фунтів для масштабного розширення центру.

Розширення торгового центру Cairo Festival City Mall включає будівництво нової будівлі під назвою "Фестивальний проспект". Поруч планують звести десятки магазинів найбільших міжнародних брендів, а також ресторанів, які будуть відкриті в першому кварталі 2023 року.

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Проєкт вражає своїми просторами, адже він збудований на площі 3 мільйони квадратних метрів.



Помпезний проєкт / Фото Arab News

На території вже зведено торговий центр, адміністративну зону, два розкішні готелі, школи, медичні установи та житлові одиниці.

Будівництво проєкту Каїрського фестивального міста розпочалось у 2008 році.