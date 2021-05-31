Гірський мінімалізм: дивовижний будинок посеред пустелі

Гірський будинок розташований між захищеними індійськими землями та долиною Кочелла. Будівля чудово інтегрується із природою та пустельною місцевістю.

Дім має особливі кольори та фактури, які дозволяють гармоніювати із навколишнім середовищем. Резиденцію, котра називається "Гірська гора", створила архітектурна студія EYRC.

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Будинок вбудували у скелястий пагорб, він має два поверхи та площу у 418 квадратних метрів. Споруда складається із двох бетонних блоків на нижньому рівні та великого об'єму кольору червоної іржі зверху.

Функціональний скляний фасад / Фото Designboom

Залиті бетонні маси на першому поверсі розділені скляним вхідним атріумом подвійної висоти. У меншому томі розташовані гараж, кабінет, пральня та дві ванні кімнати. З іншої сторони блоку є велика кухня, їдальня та вітальня відкритого планування.



Пустельні деталі / Фото Designboom

У парадній частині будинку подружжя може насолоджуватися чудовим видом на долину, не виходячи з пейзажного басейну або джакузі.



Зона басейну освітлена світлодіодними ліхтарями у безліч кольорів / Фото Designboom

Другий поверх складається з двох головних спалень, кожна з яких має окрему ванну кімнату, гардеробну та приватний балкон.



Штрихи із чорної сталі / Фото Designboom

У будинку були підібрані особливі матеріали, яким необхідне низьке технічне обслуговування. Фасад оздоблений текстурованим бетоном та іржавим сталевим дощовим екраном. Дах обладнаний фотоелектричними панелями для виробництва електроенергії та пом'якшення сонячного тепла.

Всередині простір характеризується природним сірим бетоном із випаленою штукатуркою та восковими стінами.