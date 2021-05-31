Дом имеет особые цвета и фактуры, которые позволяют гармонировать с окружающей средой. Резиденцию, которая называется "Горная гора", создала архитектурная студия EYRC.

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Дом встроили в скалистый холм, он имеет два этажа и площадь в 418 квадратных метров. Сооружение состоит из двух бетонных блоков на нижнем уровне и большого объема цвета красной ржавчины сверху.

Функциональный стеклянный фасад / Фото Designboom

Залитые бетонные массы на первом этаже разделены стеклянным входным атриумом двойной высоты. В меньшем томе расположены гараж, кабинет, прачечная и две ванные комнаты. С другой стороны блока есть большая кухня, столовая и гостиная открытой планировки.



Пустынные детали / Фото Designboom

В парадной части дома супруги могут наслаждаться прекрасным видом на долину, не выходя из пейзажного бассейна или джакузи.



Зона бассейна освещена светодиодными фонарями во множество цветов / Фото Designboom

Второй этаж состоит из двух главных спален, каждая из которых имеет отдельную ванную комнату, гардеробную и частный балкон.



Штрихи из черной стали / Фото Designboom

В доме были подобраны особые материалы, которым необходимо низкое техническое обслуживание. Фасад украшен текстурным бетоном и ржавым стальным дождевым экраном. Крыша оборудована фотоэлектрическими панелями для производства электроэнергии и смягчения солнечного тепла.

Внутри пространство характеризуется естественным серым бетоном с выжженной штукатуркой и восковыми стенами.