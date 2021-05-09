Проєкт архітектурної студії SOA Architectes додає сучасну вежу Ая до горизонту Бейрута. Вежа дотримується традиційних архітектурних принципів регіону.
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Будівля розділена на три секції. На першому поверсі розміщені магазини, тоді як чотири поверхи безпосередньо над ними – офісні приміщення. Також тут є 16 житлових поверхів, що загалом містять 45 квартир.
Неймовірний проєкт / Фото Dezeen
SOA Architectes обрали блідий бетон для фасаду будівлі, що допомагає освітлити його зовнішній вигляд. Балкони розташовані в шаховому порядку та виходять на північ до моря, на схід до гір або на південь до міста.
Чудова вежа / Фото Dezeen
Всередині квартири бувають різних розмірів та форм.
Хмарочос у вигляді традиційного арабського будинку / Фото Dezeen
Планування кімнати базується на арабських традиціях. Основні житлові приміщення організовані у вигляді триптику, в центрі – склепінна кімната.
Всередині чудової вежі / Фото Dezeen
На нижніх рівнях будівля розташована навколо внутрішнього дворика, який допомагає світлу проникати в торгові площі.