Проєкт архітектурної студії SOA Architectes додає сучасну вежу Ая до горизонту Бейрута. Вежа дотримується традиційних архітектурних принципів регіону.

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Будівля розділена на три секції. На першому поверсі розміщені магазини, тоді як чотири поверхи безпосередньо над ними – офісні приміщення. Також тут є 16 житлових поверхів, що загалом містять 45 квартир.

Неймовірний проєкт / Фото Dezeen

SOA Architectes обрали блідий бетон для фасаду будівлі, що допомагає освітлити його зовнішній вигляд. Балкони розташовані в шаховому порядку та виходять на північ до моря, на схід до гір або на південь до міста.



Чудова вежа / Фото Dezeen

Всередині квартири бувають різних розмірів та форм.

Хмарочос у вигляді традиційного арабського будинку / Фото Dezeen

Планування кімнати базується на арабських традиціях. Основні житлові приміщення організовані у вигляді триптику, в центрі – склепінна кімната.



Всередині чудової вежі / Фото Dezeen

На нижніх рівнях будівля розташована навколо внутрішнього дворика, який допомагає світлу проникати в торгові площі.