На горизонті затоки: сучасний хмарочос у Бейруті з незвичною формою

Новітня вежа в одному із найбільших міст Лівану ззовні нагадує традиційний арабський будинок. Хмарочос має 21 поверх та шахові балкони, які надають фасаду форму вежі.

Проєкт архітектурної студії SOA Architectes додає сучасну вежу Ая до горизонту Бейрута. Вежа дотримується традиційних архітектурних принципів регіону.

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Будівля розділена на три секції. На першому поверсі розміщені магазини, тоді як чотири поверхи безпосередньо над ними – офісні приміщення. Також тут є 16 житлових поверхів, що загалом містять 45 квартир.

Неймовірний проєкт / Фото Dezeen

SOA Architectes обрали блідий бетон для фасаду будівлі, що допомагає освітлити його зовнішній вигляд. Балкони розташовані в шаховому порядку та виходять на північ до моря, на схід до гір або на південь до міста.



Чудова вежа / Фото Dezeen

Всередині квартири бувають різних розмірів та форм.

Хмарочос у вигляді традиційного арабського будинку / Фото Dezeen

Планування кімнати базується на арабських традиціях. Основні житлові приміщення організовані у вигляді триптику, в центрі – склепінна кімната.



Всередині чудової вежі / Фото Dezeen

На нижніх рівнях будівля розташована навколо внутрішнього дворика, який допомагає світлу проникати в торгові площі.