Інвестиція в курорт: як заробляти 10 тисяч доларів з інноваційним готелем від LEV Development

Яремче – це відомий український курорт, краса якого назавжди залишається з кожним гостем та вабить все більше нових туристів. Вже незабаром тут з’явиться новий готель від LEV Development. Що нового принесе проєкт у ринок нерухомості та як перетворити його в джерело хорошого пасивного доходу – читайте у матеріалі.

Готель CITYZEN Ya – це мультифункційний готель у Яремче, який дозволить кожному інвестору стати рантьє на курорті та отримувати хороший пасивний дохід в понад 10 тисяч доларів на рік.

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CITYZEN Ya пропонує українському ринку нерухомості новий формат – smart house system. Це доступна ергономічна й технологічна розкіш, що гарантує максимум комфорту для проживання, відпочинку та роботи.

Ідея готелю передбачає, що ми шукаємо партнерів-однодумців, яким пропонуємо інвестувати в лоти – номери й комерційні приміщення на перших поверхах. Розрахункова прибутковість від 15% річних, капіталізація від 30% у перший рік від початку роботи, – розповідає співзасновник LEV Development Олександр Островський.

Готель матиме понад 250 номерів трьох видів:

S (13-17 м2);

M (18-21 м2);

L (22-33 м2).

Пасивний дохід інвестора залежить від розміру номера: найкомпактніший номер площею 13 м2 принесе інвестору прибуток у 5,5 тисяч доларів, а номер у 33 м2 поповнить бюджет інвестора вже на 11,7 тисяч доларів.

Всі номери готелю зможуть похизуватися ліжками king-size, надихаючими краєвидами і супертехнологічною системою кондиціювання.

Це буде по-справжньому WOW-готель, емоційний, надихаючий. Із безліччю інста-локацій: від номерів із панорамними вікнами з захоплюючими дух видами і конференц-зоною, обладнаною за останнім словом техніки до ресторану і оглядового майданчика на даху. Готель із яскравою індивідуальністю однаково хороший для відпочинку і роботи, – додає співзасновник LEV Development Олександр Островський.

CITYZEN Ya – це вітчизняний проєкт за міжнародними стандартами, над створенням якого LEV Development працює спільно з відомим українським архітектурним бюро AVG Group. Готель зможе приємно дивувати як українських, так і зарубіжних туристів.

Перші поверхи займуть торгові галереї та громадські зони. Тут будуть облаштовані коворкінг та конференц-зона, оснащені всією необхідною технікою – проєкторами, мультитач-панелями тощо. Відпочинок гостям та мешканцям міста забезпечить SPA-зона готелю, що включає басейн, wellness-центр та сауну. Панорамний ліфт доправлятиме і до ресторану на даху, двері якого також відкриті для всіх охочих, а оглядовий майданчик стане найкращим місцем для вечірок.

Рецепція тут теж на висоті – у прямому значенні, на останньому поверсі. Процес заселення в CITYZEN Ya особливий та буде нагадувати онлайн-реєстрацію на авіарейс. Потрібно лише ввести дані в електронний термінал, відсканувати QR-код і отримати ключ від номера. Усі процеси в готелі будуть максимально діджиталізовані. Це не лише залишить приємний досвід у гостей, а й прискорить окупність проєкту, що є приємною новиною вже для інвесторів. До речі, інвесторам жодним чином не потрібно вникати в справи – керувати готелем буде міжнародний оператор, який візьме на себе всі організаційні й побутові питання. Робота інвестора полягає лише в отриманні прибутку.

CITYZEN Ya буде затребуваним впродовж всього року, адже Яремче – це унікальне мальовниче місце, що обплетене мережею розвинених туристичних маршрутів, розрахованих на будь-який темп і стиль відпочинку як в сезон, так і поза ним. До Буковелю тут – рукою подати, а дорога до Івано-Франківська займе лише годину.

CITYZEN Ya – це місце, яке стане трендсеттером. Воно буде вабити всіх, хто вирішив відпочити у Яремче, та приносити стабільний прибуток інвесторам.

Дізнатися більше про інноваційний готель CITYZEN Ya можна на сайті LEV Development або за телефоном 067 400 83 82.