Із сараю ХІХ століття – у сучасну віллу: як виглядає оновлений комплекс споруд із вежою-сауною

У Нью-Йорку реалізували унікальний проєкт – відновлення та реставрація цілого комплексу споруд. Проєкт включає три різні будівлі – сарай та басейн, головний будинок та вежу-сауну.

Студія архітектури та дизайну BarlisWedlick врятувала унікальний комплекс. У Анкрамі архітекторам вдалося перетворити сарай XIX століття на сучасну віллу. Споруду пофарбували в чорний колір зі сміливими вікнами в червоних рамах.

Читайте також Бетонний урбанізм: чудовий будинок, який впишеться у будь-яке місто

Дім забезпечуюється сонячною енергією, відповідні панелі вбудували в дах.

Оновлений вигляд старовинного сараю / Фото Сontemporist

Поруч із сараєм розташований природний басейн. На дерев’яній терасі є шезлонги, зона відпочинку та їдальня на відкритому повітрі.



Чарівний комплекс / Фото Сontemporist

Інтер'єр оновленого сараю має виважений автентичний стиль та включає горище з пожежним стовпом, що веде до однокімнатної квартири, дров'яної печі та зарядної станції Tesla.

Затишний дизайн / Фото Сontemporist

Усередині будинку є відкрита зона вітальні та спальні. Також тут присутні старовинні вбудовані меблі.



Особлива сауна / Фото Сontemporist

Однією з особливостей комплексу є окрема споруда – "Вежа-сауна". Це 3-поверхова кедрова вежа з сауною, яка з'єднана з головним будинком вузьким мостом. Вежа починається на рівні землі з сауною на дровах, на другому рівні є екранований ґанок із сидіннями та столом, а на третьому рівні – оглядовий майданчик та гойдалки.