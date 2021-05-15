Студия архитектуры и дизайна BarlisWedlick спасла уникальный комплекс. В Анкраме архитекторам удалось превратить сарай XIX века на современную виллу. Сооружение покрасили в черный цвет со смелыми окнами в красных рамах.

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Дом забезпечуюеться солнечной энергией, соответствующие панели встроили в крышу.

Обновленный вид старинного сарая / Фото Сontemporist

Рядом с сараем расположен природный бассейн. На деревянной террасе есть шезлонги, зона отдыха и столовая на открытом воздухе.



Волшебный комплекс / Фото Сontemporist

Интерьер обновленного сарая имеет взвешенный аутентичный стиль и включает чердак с пожарным столбом, что ведет к однокомнатной квартире, дровяной печи и зарядной станции Tesla.

Уютный дизайн / Фото Сontemporist

Внутри дома есть открытая зона гостиной и спальни. Также здесь присутствуют старинная встроенная мебель.



Особенная сауна / Фото Сontemporist

Одной из особенностей комплекса является отдельное здание – "Башня-сауна". Это 3-этажная кедровая башня с сауной, которая соединена с главным зданием узким мостом. Башня начинается на уровне земли с сауной на дровах, на втором уровне есть экранированное крыльцо с сиденьями и столом, а на третьем уровне – смотровая площадка и качели.