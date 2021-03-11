Із старого складу – у барвисті студії звукозапису: фантастичне перетворення у Лондоні

У столиці Великої Британії реконструювали старий занедбаний склад, який став місцем неймовірного натхнення.

Архітектурна студія Alma-nac відремонтувала колишній склад у південному Лондоні. Їй вдалося створити фантастичний простір для музичних студій, який просякнутий натхненням.

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Замовником проєкту є лондонська фірма The Axis, яка хоче забезпечити загальнонаціональну мережу письменницьких та виробничих приміщень для музичних професіоналів.

Нове життя старого складу / Фото Dezeen

"Центральна вулиця" будівлі / Фото Dezeen

The Axis on Ormside – це перший офіс організації, який відповідає потребі в акустично оформлених студіях написання пісень та продюсерських майданчиків з обладнанням для клієнтів.

Надихаючий простір / Фото Dezeen

Цегляний склад у колишньому промисловому маєтку в Південному Бермондсі став чудовим місцем, який поєднає велику кількість творчих бізнесів, розташованих поруч. Окрім того, поруч є приміщення звукозапису Atomic Studios.

Рай музикантів / Фото Dezeen

Alma-nac максимально використали внутрішній об’єм двоповерхової будівлі, створивши простір на всю висоту, який оголює деталі даху та дозволяє денному світлу проникати через нові прозорі панелі.

Архітектори створили внутрішню вулицю, яка проходить вздовж "хребта" будівлі і по обидва боки якої розташовані звукоізольовані студії.

Місце обміну ідеями / Фото Dezeen

Нова студія стане комфортним простором для творчості та дасть поштовх для розвитку нових талантів.