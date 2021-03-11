Из старого склада – в красочные студии звукозаписи: фантастическое превращение в Лондоне
В столице Великобритании реконструировали старый заброшенный склад, который стал местом невероятного вдохновения.
Источник:Dezeen
Архитектурная студия Alma-nac отремонтировала старый склад в южном Лондоне. Ей удалось создать фантастическое пространство для музыкальных студий, которое пропитано вдохновением.
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Заказчиком проекту является лондонская фирма The Axis, которая хочет обеспечить общенациональную сеть писательских и производственных помещений для музыкальных профессионалов.
Новая жизнь старого склада / Фото Dezeen
"Центральная улица" здания / Фото Dezeen
The Axis on Ormside – это первый офис организации, который соответствует потребности в акустически оформленных студиях написания песен и продюсерских площадок с оборудованием для клиентов.
Вдохновляющее пространство / Фото Dezeen
Кирпичный склад в бывшем промышленном имении в Южном Бермондси стал прекрасным местом, сочетающий большое количество творческих бизнесов, расположенных рядом. Кроме того, рядом есть помещения звукозаписи Atomic Studios.
Рай музыкантов / Фото Dezeen
Alma-nac максимально использовали внутренний объем двухэтажного здания, создав пространство на всю высоту, которое обнажает детали крыши и позволяет дневному свету проникать через новые прозрачные панели.
Архитекторы создали внутреннюю улицу, которая проходит вдоль "хребта" здания и по обеим сторонам которой расположены звукоизолированные студии.
Место обмена идеями / Фото Dezeen
Новая студия станет комфортным пространством для творчества и даст толчок для развития новых талантов.
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