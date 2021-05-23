Кактуси та екзотичний інтер’єр: квартира у Нью-Йорку, яка вражає оригінальністю

Сміливий проєкт у Нью-Йорку – це спроба втечі від сірих буднів та галасливого мегаполіса. Легкий, ніжний, проте водночас п’янкий інтер’єр у яскравих тонах створює неймовірний ефект у цій чудернацькій квартирі.

Апартаменти мають невелику площу – всього 55 квадратних метрів, проте завдяки ультрасучасному інтер'єру це дуже стильний та просторий дім для молодої пари. Теракотово-рожеві стіни додають оригінальності всьому дизайну, а велика кількість насичених природних зелених відтінків допомогли створити унікальний інтер’єр.

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Дизайнером цього яскравого проєкту є студія Reutov Design.

Сміливий проєкт / Фото Аrchdaily

Квартира наповнена запахом квітів – це насолода не тільки для органів відчуттів, а й для життя.

Незвичне поєднання кольорів та текстур / Фото Аrchdaily

На створення саме такого проєкту дизайнера надихнули кольори та природа Мексики.

Простір продуманий до найменших деталей / Фото Аrchdaily

У апартаментах можна знайти традиційні архітектурні елементи Мексики з яскравими фарбами. Це неймовірна енергія південного сонця та природних кольорів.

Комфортна зона для відпочинку / Фото Аrchdaily

Одним з важливих елементів інтер’єру є кактус. Це космічна рослина з унікальним дизайном.

Мексиканський колорит – основа дизайну / Фото Аrchdaily

У апартаментах немає жодного однакового кактуса, у кожного своя форма та відтінок. Кактуси інтерпретовані у всьому дизайні. Вони розташовані хаотично і в самих непередбачуваних місцях.

Дивовижна ванна / Фото Аrchdaily

Природа створює надзвичайний дизайн – саме такий концепт взяли за основу при створенні інтер'єру у цій квартирі.

Неймовірні деталі / Фото Аrchdaily

Надзвичайний простір створений за допомогою гармонії між текстурами, кольорами та формами.