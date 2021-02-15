Казковий ліс та вишуканий дім: як виглядає мрія відлюдника за 78 мільйонів доларів

У США виставили на продаж будинок, який готовий гарантувати власникам повну приватність та вдовольнити усі забаганки, яких потребує якісне та красиве життя.

Величний дім Кастел-Крік-Ретріот у долині Вейл розташований на приватному гірськолижному курорті площею 439 акрів.

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Власники будинку та їхні гості можуть насолоджуватися двома мільйонами гектарів Національного лісу Уайт-Рівер, і не побачити на горизонті жодного даху. Головний будинок має площу у 32 тисячі квадратних футів. Це архітектурне диво "одягнене" у скло, мідь, сталь та камінь. Також тут присутні вишуканий полум'яний граніт Вяра та екзотичний мармур.

Краєвиди тут просто вражаючі / Фото JamesEdition

Зустрічає гостей дивовижний міст вартістю в 1 мільйон доларів, але всередині дизайнери зробили акцент на "сільській елегантності". Тут є 8 ваних кімнат, ліфти, домашній кінотеатр, розкішний басейн, гідромасажна ванна, тренажерний зал, спа-центр та гостьовий номер для няні.

Вишуканість – головна ознака цього будинку / Фото JamesEdition

Додаткові споруди включають будинок доглядача, два окремі гостьові люкси на тему Дикого Заходу, додатковий гостьовий номер, три повністю обладнані та мебльовані гостьові будинки та одну історично примітивну каюту на 13 додаткових спалень за межами головної резиденції.

Одна зі стильних ванних кімнат / JamesEdition

Завдяки великій площі маєток може використовуватися інвесторами як готель, адже тут є все необхідне для якісного та комфортного гірського відпочинку.

Дивіться більше фото фантастичного гірського маєтку: