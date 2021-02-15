В США выставили на продажу дом, который готов гарантировать владельцам полную приватность и удовлетворить все прихоти, в которых нуждается качественная и красивая жизнь.

Величественный дом Кастел-Крик-Ретриот в долине Вэйл расположен на частном горнолыжном курорте площадью 439 акров.

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Владельцы дома и их гости могут наслаждатся двумя миллионами гектаров Национального леса Уайт-Ривер, и не увидеть на горизонте ни одной крыши. Главный дом имеет площадь в 32 тысячи квадратных футов. Это архитектурное чудо "одето" в стекло, медь, сталь и камень. Также здесь присутствуют изысканный пламенный гранит Вяра и экзотический мрамор.

Пейзажи здесь просто впечатляющие / Фото JamesEdition

Встречает гостей удивительный мост стоимостью в 1 миллион долларов, но внутри дизайнеры сделали акцент на "сельской элегантности". Здесь есть 8 ванных комнат, лифты, домашний кинотеатр, роскошный бассейн, гидромассажная ванна, тренажерный зал, спа и гостевой номер для няни.

Изысканность – главный признак этого дома / Фото JamesEdition

Дополнительные сооружения включают дом смотрителя, два отдельных гостевых люкса на тему Дикого Запада, дополнительный гостевой номер, три полностью оборудованные и меблированые гостевые дома и одна исторически примитивная каюта на 13 дополнительных спален за пределами главной резиденции.

Одна из стильных ванных комнат / JamesEdition

Благодаря большой площади имение может использоваться инвесторами как отель, ведь здесь есть все необходимое для качественного и комфортного горного отдыха.

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