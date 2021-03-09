Класика та розкіш: неймовірний квартирний будинок у Лісабоні

Дім побудований наприкінці 19 століття і належить до історичної забудови Лісабона. Всередині будівлі провели масштабну трансформацію для оптимізації простору квартир та відновлення їх гідності.

Велику будівлю в центрі Лісабона було повністю реконструйовано та доповнено функціональною схемою. Автором проєкту реконструкції є Tiago Aguiar Arquitectos.

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Будинок наповнений скульптурною ліпниною та розкішними вітражними вікнами, що відкриваються до великого внутрішнього дворика, який освітлює приміщення та підкреслює його пишність.

Вишуканий дизайн / Фото Archdaily

Оброблені стелі кінця XIX століття також були відновлені та підсвічені завдяки прихованому освітленню.

Красива класика / Фото Archdaily

Оздоблення квартир виділяється своїми напівлегкими елементами, ретельно підібраними для благородного та імпозантного простору.

Затишні квартири / Фото Archdaily

Меблі у холі були створені вручну на замовлення та встановлені для спільного користування.

Прекрасна реконструкція / Фото Archdaily

Художниця Марія-Анна Васко Коста була запрошена скласти фреску з гладкої та об’ємної черепиці. Результатом стала сучасна композиція, яка контрастує з класичним характером квартири.