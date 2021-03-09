Класика та розкіш: неймовірний квартирний будинок у Лісабоні

Джерело:Archdaily
Дім побудований наприкінці 19 століття і належить до історичної забудови Лісабона. Всередині будівлі провели масштабну трансформацію для оптимізації простору квартир та відновлення їх гідності.
Велику будівлю в центрі Лісабона було повністю реконструйовано та доповнено функціональною схемою. Автором проєкту реконструкції є Tiago Aguiar Arquitectos.
Читайте також Рух вгору: житлова надбудова на історичному Манхеттені
Будинок наповнений скульптурною ліпниною та розкішними вітражними вікнами, що відкриваються до великого внутрішнього дворика, який освітлює приміщення та підкреслює його пишність.
Вишуканий дизайн / Фото Archdaily
Оброблені стелі кінця XIX століття також були відновлені та підсвічені завдяки прихованому освітленню.
Красива класика / Фото Archdaily
Оздоблення квартир виділяється своїми напівлегкими елементами, ретельно підібраними для благородного та імпозантного простору.
Затишні квартири / Фото Archdaily
Меблі у холі були створені вручну на замовлення та встановлені для спільного користування.
Прекрасна реконструкція / Фото Archdaily
Художниця Марія-Анна Васко Коста була запрошена скласти фреску з гладкої та об’ємної черепиці. Результатом стала сучасна композиція, яка контрастує з класичним характером квартири.