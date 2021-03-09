Классика и роскошь: невероятный квартирный дом в Лиссабоне
Дом построен в конце 19 века и относится к исторической застройке Лиссабона. Внутри здания провели масштабную трансформацию для оптимизации пространства квартир и восстановления их достоинства.
Источник:Archdaily
Большое здание в центре Лиссабона было полностью реконструировано и дополнено функциональной схемой. Автором проекта реконструкции является Tiago Aguiar Arquitectos.
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Дом наполнен скульптурной лепкой и роскошными витражными окнами, которые открываются к большому внутреннему дворику, который освещает помещение и подчеркивает его великолепие.
Изысканный дизайн / Фото Archdaily
Обработанные потолки конца XIX века также были восстановлены и подсвечены благодаря скрытому освещению.
Красивая классика / Фото Archdaily
Отделка квартир выделяется своими полулегкими элементами, тщательно подобранными для благородного и импозантного пространства.
Уютные квартиры / Фото Archdaily
Мебель в холле была создана вручную на заказ и установлена для общего пользования.
Прекрасная реконструкция / Фото Archdaily
Художница Мария-Анна Васко Коста была приглашена составить фреску с гладкой и объемной черепицы. Результатом стала современная композиция, которая контрастирует с классическим характером квартиры.
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