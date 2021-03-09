Дом построен в конце 19 века и относится к исторической застройке Лиссабона. Внутри здания провели масштабную трансформацию для оптимизации пространства квартир и восстановления их достоинства.

Большое здание в центре Лиссабона было полностью реконструировано и дополнено функциональной схемой. Автором проекта реконструкции является Tiago Aguiar Arquitectos.

Читайте также Движение вверх: жилая надстройка на историческом Манхэттене

Дом наполнен скульптурной лепкой и роскошными витражными окнами, которые открываются к большому внутреннему дворику, который освещает помещение и подчеркивает его великолепие.

Изысканный дизайн / Фото Archdaily

Обработанные потолки конца XIX века также были восстановлены и подсвечены благодаря скрытому освещению.

Красивая классика / Фото Archdaily

Отделка квартир выделяется своими полулегкими элементами, тщательно подобранными для благородного и импозантного пространства.

Уютные квартиры / Фото Archdaily

Мебель в холле была создана вручную на заказ и установлена для общего пользования.

Прекрасная реконструкция / Фото Archdaily

Художница Мария-Анна Васко Коста была приглашена составить фреску с гладкой и объемной черепицы. Результатом стала современная композиция, которая контрастирует с классическим характером квартиры.