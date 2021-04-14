Книжкова полиця на весь будинок: чудовий дизайн дому для книголюбів

Для мешканців-книгоманів у Південній Кореї створили унікальний дизайнерський проєкт дому. У ньому спроєктували полицю, яка слідує за всією лінією сходів.

Архітектурна фірма Moon Hoon спроєктувала сучасний бетонний будинок у місті Чеджу-Сі, Південна Корея. У проєкт вбудована книжкова полиця, яка йде по сходах всередині цього будинку. Сходи, що з'єднували різні рівні будинку, створювались як привабливий елемент інтер'єру, а виготовлена ​​на замовлення книжкова полиця чудово доповнює дизайн.

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Стелажі вбудовані в стіну та облицьовані деревом. Цей стиль відповідає сходовим маршам.



Чудовий задум / Фото Сontemporist

У полиці вмонтовано приховане освітлення, яке чудово доповнює книги та створює затишну атмосферу на сходовому прольоті.



Прекрасний простір / Фото Сontemporist

Мансардне вікно з підсвічуванням демонструє геометричні лінії, де стіни стикаються зі стелею.



Екстер'єр дому / Фото Сontemporist

Зовнішній вигляд будинку також вражає своїм дизайном. Резиденція виділяється сміливими геометричними фігурами з бетону та кутовими елементами. Скляні балкони та сходові поручні легко вписуються в бетонну конструкцію.