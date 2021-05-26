Нова будівля в парку є проєктом Cumulus Studio, який має на меті не лише покращити досвід відвідувачів, а й вразити їх абстрактним тлумаченням природи.

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Новий Центр для відвідувачів – це будівля контрастів. Імпозантний, але водночас гармонійний дизайн гарантує, що жоден відвідувач не забуде цієї будівлі.

Дивовижний дизайн / Фото Archdaily

Проєкт має дещо скульптурний характер, адже дизайнери надихнулися пустелею. Тут є будівля екскурсій та картографічного знайомства з парком, база комерційних послуг, стоянка для автобусів та транзитний центр.

Проєкт вражає не лише виглядом, а й функціональністю / Фото Archdaily

Нова споруда в австралійському парку – це яскрава демонстрація нетривіального підходу до усталених речей, що є необхідністю у сучасному світі.