Комфорт та натхнення: як має виглядати кафе для роботи

Пандемія COVID-19 змусила переглянути офісний досвід та перевести працівників на ремоут. Як цим скористався бізнес – читайте у матеріалі.

У японському місті Нагоя з'явилося затишне кафе, яке радо вітає тих, хто шукає комфортне місце для роботи.

Цікаво Інвестиція в курорт: як заробляти 10 тисяч доларів з інноваційним готелем від LEV Development

Будівля площею 280 квадратних метрів є творінням Suppose Design Office. Проєкт є поглядом на нові можливості під час карантинних обмежень.

Затишок серед багатоповерхівок / Фото Archdaily

Основою дизайну став дерев'яний каркас, що гарантує "теплоту" інтер'єру. Красиві конструкції зонують простір та дозволяють обрати місце під свої вподобання.

Дерево – основа затишної атмосфери / Фото Archdaily

FabCafe – це чудова відповідь на виклики та можливість працювати там, де відчуваєш піднесення.