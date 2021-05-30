В японском городе Нагоя появилось уютное кафе, которое приветствует тех, кто ищет комфортное место для работы.

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Здание площадью 280 квадратных метров является творением Suppose Design Office. Проект является взглядом на новые возможности из-за карантина.

Уют среди многоэтажек / Фото Archdaily

Основой дизайна стал деревянный каркас, который "теплоту" интерьера. Красивые конструкции зонируют пространство и позволяют выбрать место под свои предпочтения.

Дерево – основа уютной атмосферы / Фото Archdaily

FabCafe – это замечательный ответ на вызовы и возможность работать там, где чувствуешь подъем.