Конкурент Таймс-сквер: у Лондоні оновлять площу станції метро Oxford Circus

Площа станції Oxford Circus незабаром отримає фантастичний вигляд. Архітектори хочуть створити конкурента одній з найвідоміших площ у світі.

Вже цього літа Королівський інститут британських архітекторів (RIBA) проведе міжнародний конкурс остаточного дизайну оновленої станції Oxford Circus.

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Головна мета проєкту – вирішити питання заторів, безпеки та якості повітря на площі, яка є жвавим перехрестям Оксфорд-стріт та Реджентс-стріт.

Оновлена площа матиме неперевершений вигляд / Фото Dezeen

Окрім того, важливий акцент потрібно зробити і на зовнішньому вигляді, адже міська влада планує створити площу, яка нічим не поступатиметься Таймс-сквер у Нью-Йорку.

Ремонті роботи будуть масштабними / Фото Dezeen

Реконструкція відбуватиметься у декілька етапів, перший з яких планують розпочати вже до кінця 2021 року. Влада Лондона сподівається, що оновлена Oxford Circus приведе додатково 60 мільйонів пішоходів на рік, що має пожвавити комерційні процеси, які призупинилися через пандемію.