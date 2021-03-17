Кришталеві кварцові вежі: дивовижний проєкт хмарочосів в Австралії

Розкішні вежі збудовані за подобою кварцових кристалів. Новітні хмарочоси зведуть в австралійському прибережному місті Маямі.

Фірма з архітектури, дизайну інтер'єру та планування Oppenheim Architecture представляє свій останній багатофункціональний проєкт Jewel. Реалізація цього проєкту передбачає найкращу рентабельність інвестицій для клієнтів.

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Залишаючись вірними своєму виразному дизайнерському стилю, споруди будуть нагадувати три димчасті кварцові кристали. За даними фірми, у вежі-тріо розміщені розкішні житлові помешкання, фудкорти, бізнес-центри та розкішні оздоровчі приміщення.

Шикарний проєкт кварцових веж / Фото Archinect

Житлова та готельна вежа матиме 47 поверхів, а сусідня преміум-вежа – 34 поверхи.

Вежі стануть чудовим доповненням розкішної набережної / Фото Archinect

За словами фірми, проєкт є першою забудовою на пляжі, побудованою вздовж золотого узбережжя Австралії за останні 30 років. The Jewel – переможна конкурсна пропозиція, яку очолює розробник RDG.