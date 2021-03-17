Роскошные башни построены по подобию кварцевых кристаллов. Новые небоскребы построят в австралийском прибрежном городе Майами.

Фирма по архитектуре, дизайну интерьера и планированию Oppenheim Architecture представляет свой последний многофункциональный проект Jewel. Реализация этого проекта предусматривает лучшую рентабельность инвестиций для клиентов.

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Оставаясь верными своему выразительному дизайнерскому стилю, сооружения будут напоминать три дымчатые кварцевые кристаллы. По данным компании, в башнях-трио размещены роскошные жилые помещения, фудкорты, бизнес-центры и роскошные оздоровительные помещения.

Шикарный проект кварцевых башен / Фото Archinect

Жилая и гостиничная башня будет иметь 47 этажей, а соседняя премиум-башня – 34 этажа.

Башни станут отличным дополнением роскошной набережной / Фото Archinect

По словам компании, проект является первой застройкой на пляже, построенной вдоль золотого побережья Австралии за последние 30 лет. The Jewel – победное конкурсное предложение, которое возглавляет разработчик RDG.