Хрустальные кварцевые башни: удивительный проект небоскребов в Австралии
Роскошные башни построены по подобию кварцевых кристаллов. Новые небоскребы построят в австралийском прибрежном городе Майами.
Источник:Archinect
Фирма по архитектуре, дизайну интерьера и планированию Oppenheim Architecture представляет свой последний многофункциональный проект Jewel. Реализация этого проекта предусматривает лучшую рентабельность инвестиций для клиентов.
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Оставаясь верными своему выразительному дизайнерскому стилю, сооружения будут напоминать три дымчатые кварцевые кристаллы. По данным компании, в башнях-трио размещены роскошные жилые помещения, фудкорты, бизнес-центры и роскошные оздоровительные помещения.
Шикарный проект кварцевых башен / Фото Archinect
Жилая и гостиничная башня будет иметь 47 этажей, а соседняя премиум-башня – 34 этажа.
Башни станут отличным дополнением роскошной набережной / Фото Archinect
По словам компании, проект является первой застройкой на пляже, построенной вдоль золотого побережья Австралии за последние 30 лет. The Jewel – победное конкурсное предложение, которое возглавляет разработчик RDG.
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