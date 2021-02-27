Лакшері з піску та дерева: новітній пляжний клуб в Нью-Джерсі

Джерело:Dezeen
Новий пляжний клуб Есбері на березі Джерсі буде зведений із піщано-бетонних навісів.
Клуб розташований на березі Атлантичного океану в парку Есбері – приморському містечку на прибережній смузі штату Нью-Джерсі в США.
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Проєкт створений дизайнерськими студіями Esrawe Studio та Rojkind Arquitectos.
Вишуканий клуб / Фото Dezeen
У пляжному клубі будуть піщані бетонні навіси та громадська ділянка на північній стороні. Закріплений бетонними колонами у формі парасольки, дах будівлі виконується у вигляді підвищеної палуби біля басейну.
Стильний дизайн / Фото Dezeen
Пляжний клуб будується на заплаві з обмеженою висотою зонування, будівля була спроєктована малоповерховою. Ресторан стане частиною розробки із вишуканими роздягальнями та ексклюзивними кабінками. Відкритий піщаний тренажерний зал розміститься на нижньому рівні приватної ділянки.
Шикарне місце / Фото Dezeen
Коли вода, вітер, пісок та гірські породи взаємодіють, вони змінюють морфологію землі, створюючи ніші, порожнини та напіввідкриті простори, що з'єднують сушу та море.