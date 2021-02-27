Новый пляжный клуб Эсбёри на берегу Джерси будет построен из песчано-бетонных навесов.

Клуб расположен на берегу Атлантического океана в парке Эсбери – приморском городке на прибрежной полосе штата Нью-Джерси в США.

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Проект создан дизайнерскими студиями Esrawe Studio и Rojkind Arquitectos.

Изысканный клуб / Фото Dezeen

В пляжном клубе будут песчаные бетонные навесы и общественный участок на северной стороне. Закрепленная бетонными колоннами в форме зонтика, крыша здания выполняется в виде повышенной палубы у бассейна.

Стильный дизайн / Фото Dezeen

Пляжный клуб строится на заплаве с ограниченной высотой зонирования, здание было спроектировано малоэтажным. Ресторан станет частью разработки с изысканными раздевалками и эксклюзивными кабинками. Открытый песчаный тренажерный зал разместится на нижнем уровне частного участка.

Шикарное место / Фото Dezeen

Когда вода, ветер, песок и горные породы взаимодействуют, они меняют морфологию земли, создавая ниши, полости и полуоткрытые пространства, соединяющие сушу и море.